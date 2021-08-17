Сколько очков сборная России наберёт в ближайших трёх матчах отбора на чемпионат мира

Валерий Карпин объявил состав на сентябрьские отборочные матчи к чемпионату мира. Как и ожидалось, в нём немало сюрпризов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, чего ждать от национальной команды.

В сентябре сборную России ждёт три матча. Нашими соперниками будут команды Хорватии, Кипра и Мальты. Стартуем мы в эту сессию с самого сильного, а завершаем самым слабым. Команду Мальты дома мы обязаны обыгрывать в любом состоянии, при любом тренере, с любым составом. Пускай островитяне уже преподнесли ситуацию, сыграв в текущем отборе в гостях вничью со словаками, это не должно превозносить уровень команды. Если мы собираемся всерьёз остерегаться мальтийцев, то нет даже смысла говорить о попадании на чемпионат мира. Мечты о поездке в Катар просто не совместимы с каким-то серьёзным обсуждением возможной потери очков с островитянами.

Кипр – это соперник более серьёзный, который отобрал очки у тех же словаков и обыграл словенцев. В целом и этих островитян надо обыгрывать для попадания на чемпионат мира. Однако киприоты в нашей равной группе понимают, что и сами получили шанс отобраться на мундиаль или как минимум на попадание в стыковые матчи. Нет сомнений, что дома они дадут нам настоящий бой, и подопечным Карпина придётся приложить немало усилий.

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Матч против сборной Кипра вполне может сложиться для россиян даже сложнее, чем против хорватов. Состав Карпина намекает на то, что он постарается национальной команде прививать более атакующий футбол. При Черчесове матч против киприотов был бы скучным, закрытым с невысоким темпом. Скорее всего, в каких-то микроэпизодах сказалось бы наше исполнительское мастерство, и победа была бы достигнута. Однако футбол Карпина будет подразумевать шансы киприотов на контратаках, а наша оборона не может похвастаться надёжностью. На самом деле ничья на Кипре выглядит вполне вероятным исходом. Шансы на победу у сборной России точно будут, вопрос лишь в том, получится ли ими воспользоваться.

В преддверии матча с хорватами на самом деле есть небольшой оптимизм. Валерий Карпин всегда умел настраивать свои команды на поединки с топ-соперниками. Поединок с хорватами будет очень эмоциональным, при этом тренер выбрал такой состав, который может полететь: если игроки поймают кураж, а это вероятно, то он вполне может добиться своей цели. Быстрые Захарян, Жемалетдинов, Ионов, Макаров, мотивированные Бакаев, Черышев, Смолов, Тюкавин – это отличный набор для того, чтобы именно с наскока взять крепость. При этом у хорватов точно сейчас будут проблемы просто за счёт худшей формы.

Сборная России может мечтать о девяти очках в сентябрьских матчах, но это кажется излишне оптимистичным взглядом. Семь баллов – это будет довольно неплохой результат. На самом деле, даже шесть в целом будут рабочим результатом при условии, что мы не проиграем хорватам. С турнирной точки зрения уж лучше уступить киприотам, чем отпустить в отрыв хорватов.

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С другой стороны, надо понимать, что всё может закончиться намного хуже. Три или четыре очка тоже выглядят результатом вполне реальным. Мы видим уровень нашего футбола и понимаем, что при прочих равных хорваты в целом сильнее, а киприотов если и превосходим, то уж далеко не на две головы. Борьба в нашей группе в любом случае будет упорной, и каждое набранное очко будет на вес золото, но и каждое потерянное может стать решающим.

Андрей Центров