Валерий Карпин дольше всех из игроков «Зенита» говорил с Дзюбой

Валерий Карпин признался, что дольше всего говорил из игроков «Зенита» с Артёмом Дзюбой. Информацию об этом распространило издание «РБ-Спорт».

Дело в том, что вчера, 10 августа, главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с футболистами питерской команды, которые имеют шанс попасть в сборную России. С каждым была проведена беседа. Сам Карпин признался, что говорил с игроками по одному часу. С Дзюбой на разговор ушло 1 час 10 минут.

Позже в социальной сети Телеграм появилось фейковое аудио, на котором имеется монтаж разговора Карпина с Бубновым, но представлено всё было так, как будто Карпин договаривается с Дзюбой о встрече. Фейк быстро набрал популярность, а в самом аудио Дзюба называет Карпина «клоуном». Впрочем, вирусное аудио было быстро разоблачено, а никакого конфликта между Валерием Карпиным и Артёмом Дзюбой нет. Футболист, если докажет это игрой, может вновь выступать в национальной команде России.