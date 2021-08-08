Почему Марио Фернандес может больше не сыграть за сборную России

На днях появилась информация, что Марио Фернандес может завершить выступления за сборную России. Эти данные были опровергнуты, но сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» допускает, что бразилец больше не примерит майку нашей национальной команды.

Скоро Валерий Карпин объявит первый состав сборной России во время своей работы. В сентябре нашу команду ждут сложнейшие поединки в отборе к чемпионату мира, и, прежде всего, встреча с командой Хорватии, которую необходимо выиграть. Одна из интриг грядущего состава сборной России – это наличие или отсутствие в нём Марио Фернандеса. Уроженец Бразилии – лучший футболист на позиции правого латераля в нашей национальной команде, и он точно нужен Карпину. Однако сейчас активно ходят разговоры, что Фернандеса в сборной не будет. Сообщалось даже, что якобы сам бразилец отказался от выступления за национальную команду, что пришлось опровергать.

У Фернандеса и сборной – не самая простая история. Сам Марио, естественно, мечтал играть за «селесао». В его активе даже есть матч за сборную Бразилии, который был товарищеским. В основной команде он так и не сыграл, после чего и получил предложение выступать за Россию. В июле 2016 года Фернандес получил наш паспорт и возможность выступать за национальную команду. Вскоре он провёл несколько товарищеских матчей, но вот на Кубок конфедераций-2017 в состав не попал: официальная причина – перелом носа. Эту травму Фернандес получил незадолго до турнира. Однако тогда ходили разговоры, что сам Марио не окончательно простился с мечтой выступать за сборную Бразилии. Если товарищеские матчи в составе россиян ещё оставляли такие надежды, то вот официальные матчи на Кубке конфедераций их бы убили окончательно. В итоге Фернандес дебютировал за сборную России на официальном уровне на чемпионате мира-2018.

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В целом логика Фернандеса понятна. Любой футболист мечтает выступить на чемпионате мира, и раз уж родная Бразилия не проявила заинтересованность, то стоит найти альтернативную возможность. Да и на Евро Марио хотел выступить, это тоже сам по себе праздник.

Тем не менее сейчас Фернандес этих своих целей достиг, поэтому, наверное, и появились сомнения в необходимости продолжать выступать за сборную. Будем честны, на чемпионате мира в Катаре сборной России едва ли светит какой-то успех. Если туда национальная команда и пробьётся, то даже за выход из группы борьба будет тяжёлая. Превзойти же результат 2018 года сборной и вовсе не под силу. В такой ситуации у Фернандеса логично должен встать вопрос, зачем тогда тратить силы на команду.

Бразильцу в сентябре исполнится 31 год, и в последние сезоны его мучают травмы. Зарплату ему платит клуб, а не сборная. Патриотических чувств к российскому триколору у него точно нет. Выступление за сборную – это была простая сделка, где и он, и национальная команда получили то, чего хотели. Более того, с учётом возраста Марио Фернандес понимает, что потенциальное удачное выступление на чемпионате мира уже не поможет ему с переходом в какой-то топ-клуб.

Если суммировать, то не очень понятно, зачем Фернандесу продолжать выступление за сборную России, и решение завершить карьеру в национальной команде в его случае было бы абсолютно логичным ходом. Возможно, Валерий Карпин нашёл какие-то слова, чтобы убедить Марио не делать пока поспешных шагов. В конце концов ближайший горизонт планирования в отношении сборной – это декабрь текущего года, буквально три месяца. Тем не менее вполне можно ожидать, что Фернандес больше не выйдет в составе россиян. Вряд ли у него остались какие-то незавершённые дела со сборной. И уж точно чемпионат мира в Катаре – это последний турнир, где Марио вообще может сыграть за национальную команду.

Андрей Центров