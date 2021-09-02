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Премьер-лига

«Спартак»: «В этом мире неизбежны смерть, налоги и награда лучшему игроку матча для Джикии»

02 Сентября 2021 • 09:48 Комментировать (3)
РОССИЯ
0:0
Хорватия
окончен

Накануне прошел поединок четвертого тура отборочного этапа чемпионата мира-2022 между сборными России и Хорватии. Лучшим футболистом встречи был признан защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия.

Пресс-служба «красно-белых» отреагировал на это следующим посланием в твиттер-аккаунте: «В этом мире неизбежны смерть, налоги и награда лучшему игроку матча в сборной России для Георгия Джикии».

Матч прошел на столичном стадионе «Лужники» и завершился вничью со счетом 0:0. По итогам четырех туров подопечные Валерия Карпина имеют в своем активе семь набранных баллов и занимают второе место в таблице.

В рамках пятого тура российская команда встретится с киприотами. Игра запланирована на субботу, 4 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
02 Сентября 2021 в 10:18
В этом мире неизбежны смерть, налоги и вечные заговоры против Спартака. Ну и награды Джикии. Даже если лучшим был Захарян, всё равно Джикии.
JUMPER
02 Сентября 2021 в 10:32
гы гы гы...))) энто им подбросили пичинюху...шоб хоть хто та был лушчим...)))
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