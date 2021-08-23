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Чемпионат мира 2022

Карпин прокомментировал изменения в составе сборной России

23 Августа 2021 • 15:54 Комментировать
РОССИЯ
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Хорватия
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01.09 21:45
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу изменений в составе сборной России перед отборочными матчами чемпионата мира. Национальной команде предстоят матчи со сборными Хорватии, Кипра и Мальты.

Напомним, что в итоговый список вошли 24 полевых игрока и 5 вратарей. Не попали в заявку защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров.

Карпин заявил, что у Чистякова и Кудряшова мало игровой практике в клубах. У Терехова травма, а Макарову, который недавно сменил «Рубин» на «Динамо», дали время освоиться в новом клубе, передаёт телеграм-канал сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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