Непомнящий – о матче Россия – Хорватия: «Результатом удовлетворён»

Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на итоги встречи команд России и Хорватии в отборе к чемпионату мира (0:0).

Собеседник издания «Спорт День За Днём» признался, что у него не было особо никаких ожиданий от первого матча сборной при Валерии Карпине: «Результатом я удовлетворён. Какой-то потенциал у нас в этом есть, команда будет прибавлять».

Непомнящий считает, что новый тренер российской сборной будет акцентировать внимание на атакующем футболе и не станет отходить от формации с тремя нападающими: «В философии Карпина всё должно быть настроено на атаку. Он понимал, что в игре с хорватами будет обратное давление».

Уже завтра россиян ждёт гостевой матч квалификации к чемпионату мира против Кипра.