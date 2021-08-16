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​Гилерме отреагировал на возвращение в сборную России

16 Августа 2021 • 19:45 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
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Гилерме вошёл в список игроков, которых Валерий Карпин включил в расширенный состав российской сборной. 35-летний футболист отреагировал на возвращение в национальную команду посредством публикации на своей страничке в «Инстаграме».

«Очень рад снова быть в сборной. Спасибо за эту возможность и доверие!» - написал Гилерме.

Напомним, что Маринато Гилерме не вызывался в сборную России с ноября прошлого года. В последний раз вратарь играл за главную команду страны в матче Лиги наций против Сербии. Тогда Станислав Черчесов заменил вратаря после пяти пропущенных голов в первом тайме.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Гилерме
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