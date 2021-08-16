​Гилерме отреагировал на возвращение в сборную России

Гилерме вошёл в список игроков, которых Валерий Карпин включил в расширенный состав российской сборной. 35-летний футболист отреагировал на возвращение в национальную команду посредством публикации на своей страничке в «Инстаграме».

«Очень рад снова быть в сборной. Спасибо за эту возможность и доверие!» - написал Гилерме.

Напомним, что Маринато Гилерме не вызывался в сборную России с ноября прошлого года. В последний раз вратарь играл за главную команду страны в матче Лиги наций против Сербии. Тогда Станислав Черчесов заменил вратаря после пяти пропущенных голов в первом тайме.