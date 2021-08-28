Модрич пропустит матч с Россией в отборе ЧМ-2022

Сборная Хорватии не сможет рассчитывать на помощь полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича в грядущем поединке против команды России в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. Об этом отрапортовала пресс-служба футбольного союза страны.

35-летний игрок не успел залечить повреждение приводящей мышцы бедра. Из-за этой травмы он пропустил два последних матча «королевского» клуба в Ла Лиге.

Встреча сборных России и Хорватии состоится 1 сентября. Поединок пройдет в Москве на стадионе «Лужники», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по местному времени.

По итогам трех туров хорваты лидируют в группе, а россияне занимают вторую позицию, уступая «клетчатым» по дополнительным показателям.