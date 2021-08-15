Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 170 Комментарии
Чемпионат мира 2022

​Названо вероятное место проведения матча Россия – Хорватия

15 Августа 2021 • 15:29 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
1000 рублей бесплатная ставка

Скорее всего, матч отбора на чемпионат мира между сборными России и Хорватии пройдёт не в «Лужниках», как планировалось изначально, а на «ВТБ Арене». Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

Матч между национальными командами России и Хорватии состоится в первый день осени. Для Валерия Карпина это будет дебют в качестве наставника главной команды страны.

На текущий момент сборные России и Хорватии делят первое место в отборочной группе H. В трёх стартовых играх отбора команды раздобыли по шесть зачётных баллов.

Добавим, что в сентябре сборную России также ждут матчи против Кипра и Мальты.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России ВТБ Арена Парк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Августа
15:29 · Чемпионат мира 2022
​Названо вероятное место проведения матча Россия – Хорватия
14 Августа
17:52 · Италия. Серия А
Де Росси: «Когда-то я буду тренировать «Рому»
13 Августа
18:10 · Россия. Премьер-лига
​Новичок «Зенита» Клаудиньо вызван в сборную Бразилии
14:32 · Чемпионат мира 2022
Ван Галь вызвал в сборную Голландии Тиля, но не вызвал Промеса
12 Августа
19:36 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев – о натурализации Жиго: «Будет не Жиго, а Жеглов»
18:22 · Италия. Серия А
Ибрагимович вернётся в строй к 12 сентября
17:57 · Чемпионат мира 2022
Карпин высказался о будущем Жиркова в сборной России 3
15:31 · Чемпионат мира 2022
​Карпин: Не буду принимать никаких решений по вратарям сборной России
15:02 · Чемпионат мира 2022
Кавазашвили: «Караваеву ещё играть и играть, чтобы стать как Фернандес»
14:37 · Чемпионат мира 2022
Мостовой выступил против натурализации Жиго 2
14:21 · Чемпионат мира 2022
​Карпин: «Кто вам сказал, что я не смогу?» 2
14:14 · Россия. Премьер-лига
​Карпин оценил возможность выступлений Жиго за сборную России
11 Августа
19:27 · Россия. Премьер-лига
​Карпин отреагировал на перенос шестого тура РПЛ
16:23 · Чемпионат мира 2022
Защитник «МЮ» Линделоф стал капитаном сборной Швеции
14:28 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Не удивлюсь отсутствию Дзюбы в сборной»
Все новости
Рекомендуем
 