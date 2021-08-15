​Названо вероятное место проведения матча Россия – Хорватия

Скорее всего, матч отбора на чемпионат мира между сборными России и Хорватии пройдёт не в «Лужниках», как планировалось изначально, а на «ВТБ Арене». Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

Матч между национальными командами России и Хорватии состоится в первый день осени. Для Валерия Карпина это будет дебют в качестве наставника главной команды страны.

На текущий момент сборные России и Хорватии делят первое место в отборочной группе H. В трёх стартовых играх отбора команды раздобыли по шесть зачётных баллов.

Добавим, что в сентябре сборную России также ждут матчи против Кипра и Мальты.