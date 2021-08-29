​Матч Россия – Хорватия станет тестовым в плане допуска фанатов

В воскресенье было объявлено о достижении договорённости между РФС и Роспотребнадзором, согласно которой матч Россия – Хорватия в «Лужниках» смогут посетить более 20 тысяч болельщиков. Популярный телеграм-канал «Мутко против» сообщает о том, что по договорённости этот матч станет тестовым в плане допуска фанатов, которые недавно переболели коронавирусом или вакцинировались. Если эксперимент окажется успешным, то такой подход будет реализован и в Премьер-лиге России.

Сборные России и Хорватии выяснят отношения на футбольном поле в первый день осени. Это будет игра отборочного цикла на чемпионат мира.