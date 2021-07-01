Какие шансы у сборной России попасть на чемпионат мира-2022

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01 Июля 2021, 12:10,
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Сборная России уже в сентябре возобновляет отбор к чемпионату мира-2022. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, стоит ли надеяться на то, что наша команда отберётся на этот турнир.
После вылета сборной России с чемпионата Европы многие стали говорить, что теперь нам надо ждать мундиаля, чтобы посмотреть на команду в большом турнире. Однако, видимо, многие забыли, что отобраться-то на мировое первенство будет очень сложно, и шансы сборной России высокими назвать никак нельзя. Из нашего секстета напрямую выходит только победитель, а второй команде предстоит ещё сложный дополнительный квалификационный турнир.
Пока положение сборной России неплохое – мы набрали 6 очков после 3 матчей и вместе с хорватами возглавляем группу. Именно с этой командой нам и играть в ближайшем отборочном матче 1 сентября в Москве. Учитывая плотность в таблице, нам не то что проигрывать, нам просто необходимо обыгрывать хорватов. Однако Евро как раз наглядно показал, что у балканцев всё ещё сильная команда. Если Модрич завершит карьеру в сборной, это, конечно, повысит наши шансы. Однако сейчас, за два месяца до матча, фаворитами-то скорее выглядят хорваты.
При этом в нашей группе пойдёт упорная борьба до последнего тура. Мы всего лишь на одно очко опережаем словаков, на два – киприотов и на три – словенцев. В этой ситуации даже спокойно рассчитывать на второе место никак нельзя. Учитывая, что наша сборная как-то перестала в принципе показывать какую-либо волю, перспективы пугают. Уж в каких-то оставшихся матчах мы точно пропустим первыми и будем вынуждены отыгрываться, но делать это не умеем.
Вдобавок нас ждёт очень тяжёлая концовка отбора, а по Лиге наций мы уже привыкли, что сборная России упускает всё именно в последних матчах. Мы завершаем турнир матчем в Хорватии. Почти со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что балканцы в этом матче ещё будут решать какую-то свою задачу. Выиграть же (да даже не проиграть) у хорватов в гостях– это задача мало кому посильная, будем честны.
К сожалению, риск оказаться без чемпионата мира для сборной России более чем реальный, а если Станислав Черчесов останется – то и вовсе почти стопроцентный. Резко изменить сборную России он точно не сможет, а нынешняя команда задачу не решит. Если же придёт новый тренер, то он окажется в сложнейшей ситуации необходимости в дебютном матче сразу на заказ обыгрывать хорватов. Тут даже может не помочь дополнительная неделя отдыха, которую РФС хочет организовать для подготовки к матчу.
Второе место, как уже говорилось, даёт лишь пропуск в сложнейший квалификационный раунд, где 12 команд разыграют всего 3 путёвки. При этом можно с уверенностью говорить, что конкуренция там будет очень высокая, потому что ни одного проходного соперника в этой пульке не будет. Швейцария, Швеция, Сербия, Голландия, Украина – это команды, которые вполне могут стать нашими конкурентами.
Очень хочется верить, что сборная России сыграет в Катаре. Однако выступление национальной команды на Евро, неразбериха с решением в отношении тренера наталкивают на пессимистические мысли
Андрей Центров
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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
|Теги: Сборная России
Что со Стасом, что без - шансы ничтожные. Но неужели кто-то другой решит вписываться во всё это дело в разгар отбора? Если впишется, видимо за те же 2,5 миллионов евро. А потом на двух тренеров собак вешать придется. Лучше уж дать шанс лысому и потом с чистой душой погоним ссаными тряпками.
А что ей там делать? Пусть уж какой-нибудь условный Гондурас там сыграет. И то больше толку будет.
Гондурасу трудно будет пройти, там Кюрасао с Хиддинком претендуют!
Да хоть Тринидад с Тобаго без Хиддинка! И Кирибати впридачу!
))) нее,ну а удовольствия лишать людей по матюгаться и поразбивать мониторы тоже нельзя )))
Честно говоря, матюки уже надоели. Хочется чего-то позитивного. А какой от лысого болвана позитив?
заявление об отставке по собственному желанию
НИКАКИХ ,если Черчес будет у руля )
Даже если не будет - никаких! Ну а кого можно победить из дании, швейцарии, польши, швеции в ближайшее время?! Плюс ещё есть австрия, чехия, венгрия и любимый уэльс. И это ещё я не учёл, что словакию со словенией ещё надо опередить! P.S. опережение хорватии не рассматриваю в принципе, тут только мерседесы помогут..
В группе у них дании, швейцарии, польши, швеции ,австрия, чехия, венгрия и любимый уэльс. нет .Откуда они всплыли эти команды? ) Борьба будет среди 4-х команд ,где Россия не является фаворитом ,хоть ща она и идёт 2-й .Хорваты скорее всего выиграют группу , а вот Словенцев на 2 строчку определил ,ну и дальше по списку Словакия ,Россия ,Кипр ,Мальта )
Эти команды всплыли из потенциальных вторых мест и рейтинга. Кто наиболее вероятно будет фаворитом в стыках. То, что наши не опередят хорватов - и ежу понятно.
не опередят, если хорваты сами себе приключений не придумают