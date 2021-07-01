Какие шансы у сборной России попасть на чемпионат мира-2022

Сборная России уже в сентябре возобновляет отбор к чемпионату мира-2022. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, стоит ли надеяться на то, что наша команда отберётся на этот турнир.

После вылета сборной России с чемпионата Европы многие стали говорить, что теперь нам надо ждать мундиаля, чтобы посмотреть на команду в большом турнире. Однако, видимо, многие забыли, что отобраться-то на мировое первенство будет очень сложно, и шансы сборной России высокими назвать никак нельзя. Из нашего секстета напрямую выходит только победитель, а второй команде предстоит ещё сложный дополнительный квалификационный турнир.

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Пока положение сборной России неплохое – мы набрали 6 очков после 3 матчей и вместе с хорватами возглавляем группу. Именно с этой командой нам и играть в ближайшем отборочном матче 1 сентября в Москве. Учитывая плотность в таблице, нам не то что проигрывать, нам просто необходимо обыгрывать хорватов. Однако Евро как раз наглядно показал, что у балканцев всё ещё сильная команда. Если Модрич завершит карьеру в сборной, это, конечно, повысит наши шансы. Однако сейчас, за два месяца до матча, фаворитами-то скорее выглядят хорваты.

При этом в нашей группе пойдёт упорная борьба до последнего тура. Мы всего лишь на одно очко опережаем словаков, на два – киприотов и на три – словенцев. В этой ситуации даже спокойно рассчитывать на второе место никак нельзя. Учитывая, что наша сборная как-то перестала в принципе показывать какую-либо волю, перспективы пугают. Уж в каких-то оставшихся матчах мы точно пропустим первыми и будем вынуждены отыгрываться, но делать это не умеем.

Вдобавок нас ждёт очень тяжёлая концовка отбора, а по Лиге наций мы уже привыкли, что сборная России упускает всё именно в последних матчах. Мы завершаем турнир матчем в Хорватии. Почти со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что балканцы в этом матче ещё будут решать какую-то свою задачу. Выиграть же (да даже не проиграть) у хорватов в гостях– это задача мало кому посильная, будем честны.

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К сожалению, риск оказаться без чемпионата мира для сборной России более чем реальный, а если Станислав Черчесов останется – то и вовсе почти стопроцентный. Резко изменить сборную России он точно не сможет, а нынешняя команда задачу не решит. Если же придёт новый тренер, то он окажется в сложнейшей ситуации необходимости в дебютном матче сразу на заказ обыгрывать хорватов. Тут даже может не помочь дополнительная неделя отдыха, которую РФС хочет организовать для подготовки к матчу.

Второе место, как уже говорилось, даёт лишь пропуск в сложнейший квалификационный раунд, где 12 команд разыграют всего 3 путёвки. При этом можно с уверенностью говорить, что конкуренция там будет очень высокая, потому что ни одного проходного соперника в этой пульке не будет. Швейцария, Швеция, Сербия, Голландия, Украина – это команды, которые вполне могут стать нашими конкурентами.

Очень хочется верить, что сборная России сыграет в Катаре. Однако выступление национальной команды на Евро, неразбериха с решением в отношении тренера наталкивают на пессимистические мысли

Андрей Центров