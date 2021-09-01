​Карпин: «Мне не очень интересно, почему в воротах Гилерме»

В среду сборная России проводит дебютный матч под руководством Валерия Карпина. С первых минут поединка против Хорватии ворота российской команды защищает Гилерме. Карпин получил вопрос по поводу выбора основного вратаря.

«Кафанов выбрал Гилерме. Я не спрашивал, почему именно такой выбор, мне не очень интересно», - высказался Карпин в эфире «Матч ТВ».

Следить за развитием событий в матче сборных России и Хорватии можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что Маринато Гилерме в последний раз играл за сборную России ещё в ноябре прошлого года.