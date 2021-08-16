​Захарян может попасть в стартовый состав на матч Россия – Хорватия – Карпин

В ходе пресс-конференции Валерий Карпин допустил, что 18-летний Арсен Захарян выйдет с первых минут на матч сборных России и Хорватии. По словам Карпина, Захарян попадёт в стартовый состав национальной команды, если в ближайших матчах «Динамо» будет действовать так же, как в недавнем матче против ЦСКА.

Матч отбора на чемпионат мира между сборными России и Хорватии пройдёт в Москве в первый день осени. На текущий момент команды возглавляют свою отборочную группу, набрав в трёх стартовых турах по шесть зачётных баллов.

Добавим, что из-за болезни Арсен Захарян не смог выступить за сборную России на чемпионате Европы.