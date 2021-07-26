Карпин: «Капитана выберем на первом сборе»

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с выбором капитана команды.

«Капитана будем выбирать после того, как поймём, кто приедет в расположение команды. Посмотрим, когда соберёмся на первом сборе. Пообщаюсь со всеми и познакомлюсь», - заявил Валерий Карпин.

Отметим, что в последнем официальном матче российской сборной на Евро-2020 капитаном был Артём Дзюба.

Дебютная игра России с новым наставником пройдёт уже 1 сентября – против Хорватии в отборе к Чемпионату мира 2022.

Прежде Валерий Карпин рассказал, кто будет его помощниками в сборной России.