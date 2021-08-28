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Жемалетдинов: «При Карпине стало веселее»

28 Августа 2021 • 21:04 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
3.00 3.30 2.50
01.09 21:45

Полузащитник российской сборной поведал, как изменилась атмосфера в национальной команде с приходом на пост главного тренера Валерия Карпина.

«При Карпине стало веселее. Намного легче стало. Чувствуем себя более раскрепощёнными», - цитирует хавбека «Локомотива» издание «Спорт-Экспресс».

Рифат Жемалетдинов также предположил, как будет играть сборная при новом коуче. По его мнению, в большинстве матчей россияне будут действовать с позиции силы, первым номером, но не в ближайшем матче против Хорватии.

К слову, встречу с вице-чемпионами мира примет московская арена «Лужники». Поединок состоится 1 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Рифат Жемалетдинов
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