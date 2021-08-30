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Чемпионат мира 2022

​Карпин обратился к болельщикам сборной России видео

30 Августа 2021 • 15:51 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
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01.09 21:45

Уже в первый день осени сборной России предстоит провести отборочный матч против Хорватии. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве, и её смогут посетить более 20 тысяч зрителей.

Пресс-служба российской сборной опубликовала обращение Валерия Карпина к болельщикам.

«Впереди важные матчи за право сыграть на чемпионате мира. Мы очень надеемся на вашу поддержку, а со своей стороны приложим все усилия, чтобы попасть в Катар», - заявил Карпин.

 

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года. Турнир был сдвинут на конец календарного года из-за особенностей климата в Катаре – в июне и июле там очень жарко.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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