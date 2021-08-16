​Малафеев: «Очевидно, что Дзюба и Соболев не заслуживают вызова в сборную»

Вячеслав Малафеев, который в своё время выступал за сборную России на позиции голкипера, высказался по поводу игроков, которых вызвал в команду Валерий Карпин.

Как известно, в состав российской сборной не попали Артём Дзюба и Александр Соболев. Давая комментарий для СМИ, Карпин объяснил отсутствие игроков в списке их плохой формой на сегодняшний день. Вячеслав Малафеев поддержал позицию главного тренера.

«Для всех, в том числе и для них самих, очевидно, что по качеству игры на сегодняшний день Дзюба и Соболев не заслуживают вызова в сборную России», - высказался Малафеев для sport24.

Добавим, что в сентябре сборную России ждут матчи против Хорватии, Кипра и Мальты в отборе на чемпионат мира.