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Премьер-лига

РФС продлил контракт с техническим спонсором официально

30 Августа 2021 • 11:08 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
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01.09 21:45

РФС отрапортовал о новой сделке с техническим спонсором компанией adidas. На официальном сайте организации сообщается, что контракт между сторонами пролонгирован до 2026 года.

Российский футбольный союз сотрудничает с немецкой компанией на протяжении 13 лет.

«Партнерство началось 13 лет назад. Мы рады, что достигли соглашения о его продолжении», - прокомментировал сделку глава РФС Александр Дюков.

В начале сентября сборная России проведет три поединка отборочного этапа чемпионата мира-2022. Соперниками подопечных Валерия Карпина будут команды Хорватии, Кипра и Мальты.

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РФС
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