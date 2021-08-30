РФС отрапортовал о новой сделке с техническим спонсором компанией adidas. На официальном сайте организации сообщается, что контракт между сторонами пролонгирован до 2026 года.

Российский футбольный союз сотрудничает с немецкой компанией на протяжении 13 лет.

«Партнерство началось 13 лет назад. Мы рады, что достигли соглашения о его продолжении», - прокомментировал сделку глава РФС Александр Дюков.

В начале сентября сборная России проведет три поединка отборочного этапа чемпионата мира-2022. Соперниками подопечных Валерия Карпина будут команды Хорватии, Кипра и Мальты.