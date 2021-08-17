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Чемпионат мира 2022

Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча России с Хорватией

17 Августа 2021 • 22:03 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
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Ринат Билялетдинов, известный российский специалист, поделился ожиданиями от дуэли национальных команд Хорватии и России в квалификации на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Билялетдинов выразил надежду, что хорваты не смогут полноценно прийти в тонус после чемпионата Европы. Также специалист отметил опытность и квалификацию футболистов балканской сборной, отметив силу соперника России:

«При оптимальном составе Хорватии, нам придется непросто», - сказал специалист в интервью «Футболу России».

Сборные России и Хорватии сразятся в очном поединке 1 сентября. Это будет первое выступление россиян под руководством наставника Валерия Карпина, ранее руководившего «Ростовом».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сборная Хорватии Ринат Билялетдинов
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