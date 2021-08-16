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Чемпионат мира 2022

​Дзюба не будет вызван в сборную России

16 Августа 2021 • 15:15 Комментировать (2)
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
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Форвард Артём Дзюба не окажется в списке футболистов, которые будут вызваны на сентябрьский сбор сборной России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».  

Список вызванных игроков должен быть обнародован в ближайшие минуты. Футболисты, которые попадут в список, будут готовиться к матчам против Хорватии, Кипра и Мальты в рамках отборочного цикла на чемпионат мира.

Отметим, что Артём Дзюба в матчах сезона 2021/2022 не забил за «Зенит» ни одного гола. При этом именно Дзюба в последние годы был капитаном национальной сборной России.

Добавим, что в июле главным тренером сборной России стал Валерий Карпин.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
16 Августа 2021 в 15:40
Объективно, Дзюба на данный момент не тянет. Ему надо отдохнуть, перезарядиться, набраться мотивации. И если начнет много забивать и раздавать как он умеет, то Георгич вызовет.
Sergo
16 Августа 2021 в 15:29
на святое покусились, ироды...)))
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