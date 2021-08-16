​Дзюба не будет вызван в сборную России

Форвард Артём Дзюба не окажется в списке футболистов, которые будут вызваны на сентябрьский сбор сборной России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Список вызванных игроков должен быть обнародован в ближайшие минуты. Футболисты, которые попадут в список, будут готовиться к матчам против Хорватии, Кипра и Мальты в рамках отборочного цикла на чемпионат мира.

Отметим, что Артём Дзюба в матчах сезона 2021/2022 не забил за «Зенит» ни одного гола. При этом именно Дзюба в последние годы был капитаном национальной сборной России.

Добавим, что в июле главным тренером сборной России стал Валерий Карпин.