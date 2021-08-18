Врач «Зенита» войдёт в медицинский штаб сборной России

Врач питерского «Зенита» Владимир Хайтан вошел в состав медицинского штаба сборной России, пишет пресс-служба клуба.

Специалисту было предложено стать частью национальной команды, вероятно, по причине ухода из нее Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского, которые трудились в сборной с 2012 и 2014 года соответственно. Хотя известно, что Безуглов останется сотрудником Российского футбольного союза.

Хайтан работал в «Зените» последние семь лет — изначально занимал должность врача по медицинской реабилитации, а затем был назначен врачом команды. Два года назад он успешно защитил кандидатскую диссертацию.