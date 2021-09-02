Футбольный эксперт Олег Терехин высказал свое мнение о ничьей с хорватами (0:0) во вчерашнем отборочном матче чемпионата мира.

- Ничья с хорватами – это хороший или плохой для нас результат?

- Нормальный. Может, мы играли не феерично, но вполне неплохо. Это ведь первый матч под руководством нового тренера. Ребята на эмоциях. Да и хорваты ничего особенного не показали. Может, их футболисты и выступают в хороших чемпионатах, но их сборная стала намного слабее, потому что у них происходит смена поколения, и великих звезд, как раньше, там нет.

- Что нового увидели в игре нашей сборной?

- Бросилось в глаза огромное желание ребят, что они хотели играть. Причем пытались действовать первым номером. Стартовые тридцать минут вообще получились неплохими. Мы накрывали соперника. Так что я согласен с главным тренером, который сказал, что мы сыграли нормально.

- Удивились, что Карпин предпочел играть без чистого форварда?

- У нас нападающим был Миранчук. Да, он не чистый форвард, но все равно считаю, что тактика сработала. Меня просто удивил еще один факт: почему Карпин не выпустил Смолова? Он же забивает в каждой игре.

- Может, по этой причине нашей команде не удалось создать больше моментов?

- Хорваты хорошо оборонялись. Как и мы. Поэтому на табло нулевая ничья.

- Как оцениваете выбор стартового состава?

- Как я сказал, удивило отсутствие Федора Смолова в составе. Также можно отметить появление Захаряна, но парень в «Динамо» здорово играет. Вчера он создал пару хороших моментов. От него исходила вся угроза. Но на роли лидера нашей сборной его рано записывать. Он еще маленький для лидера (смеется).

- А кто был лидером на поле в составе сборной России?

- Не стоит сейчас никого выделять. Вся команда хорошо играла, и в обороне, и в нападении.

- Желание играть в футбол – это главное отличие сборной Карпина от команды Черчесова?

- И при Черчесове ребята пытались играть в футбол. Просто по одной встрече судить не стоит. Рано еще. Валерий Георгиевич только начинает выстраивать новый состав. Этой сборной всего четыре дня. Главная задача у нас – пробиться в Катар. Вничью сыграли – уже хорошо. Хорватов не отпустили, очки вровень у нас. Теперь все будет зависеть от нас. Надо обыгрывать другие команды и смотреть, что будет дальше.

- Изменилось ли отношение к сборной с приходом Карпина?

- Посмотрим. Также же было, когда Черчесов приходил в сборную. Все радовались. Потом он проиграл и стали писать всякую ерунду.

Елена Григорьевская