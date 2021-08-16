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​Без Дзюбы: Объявлен состав сборной России на сентябрьские матчи

16 Августа 2021 • 15:48 Комментировать (6)
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В понедельник был объявлен состав сборной России на сентябрьский сбор команды. Пожалуй, главной новостью стало отсутствие в составе форварда Артёма Дзюбы, который в последние годы был капитаном сборной. Дзюба плохо начал сезон, не забив ни одного гола за «Зенит» в прошедших матчах.

Валерий Карпин вызвал в сборную таких игроков:

Вратари: Гилерме, Дюпин, Максименко, Песьяков.

Защитники: Дивеев, Магкеев, Чистяков, Джикия, Осипенко, Фернандес, Караваев, Самошников, Терехов, Кудряшов.

Полузащитники: Баринов, Мухин, Головин, Ерохин, Кузяев, Зобнин, Алексей Миранчук, Фомин, Захарян, Бакаев, Жемалетдинов, Ионов, Черышев, Макаров.

Нападающие: Смолов, Заболотный, Тюкавин.

В сентябре российскую сборную ждут матчи против Хорватии, Кипра и Мальты.

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Сборная России Артём Дзюба
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Spirit
16 Августа 2021 в 16:25
На счет Заболотного вопрос, по остальным в целом норм, еще вопрос по Сафонову, вратарь очень хороший, а вот Максименко считаю вызвали авансом. Соболева все таки стоило бы пригласить, хотя, будет у него больше мотивации лучше играть за Спартак, прям сейчас он не тянет на игрока сборной!
А так посмотрим! По крайней мере вызвал реально на данный момент сильнейших!
White_Shark
16 Августа 2021 в 16:19
Ну если пора начинать строить сборную без Дзюбы - то сейчас самое время.
ARTUR
16 Августа 2021 в 16:16
Да какая разница , какой состав ?? будто у Карпина есть офигенный выбор , ну не взял Дзюбу и Соболева , а альтернативы все равно нет , в этом поколении и составе три игрока среднего европейского уровня , СРЕДНЕГО , это Головин , Миранчук и Черышев , остальные вообще увы и ах , но и не в этом же дело , даже что бы сколотить что то из этого , нужно банально время . короче на мой взгляд утопия ... хотя очеь любопытно что же сотворит Карпин .
Zenituwka
16 Августа 2021 в 16:15
Ну, уже поинтереснее...
ARTUR
16 Августа 2021 в 16:11
да какая разница како
KLINSMANN
16 Августа 2021 в 15:54
Е-е-е погнали )
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