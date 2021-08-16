​Без Дзюбы: Объявлен состав сборной России на сентябрьские матчи

В понедельник был объявлен состав сборной России на сентябрьский сбор команды. Пожалуй, главной новостью стало отсутствие в составе форварда Артёма Дзюбы, который в последние годы был капитаном сборной. Дзюба плохо начал сезон, не забив ни одного гола за «Зенит» в прошедших матчах.
Валерий Карпин вызвал в сборную таких игроков:
Вратари: Гилерме, Дюпин, Максименко, Песьяков.
Защитники: Дивеев, Магкеев, Чистяков, Джикия, Осипенко, Фернандес, Караваев, Самошников, Терехов, Кудряшов.
Полузащитники: Баринов, Мухин, Головин, Ерохин, Кузяев, Зобнин, Алексей Миранчук, Фомин, Захарян, Бакаев, Жемалетдинов, Ионов, Черышев, Макаров.
Нападающие: Смолов, Заболотный, Тюкавин.
В сентябре российскую сборную ждут матчи против Хорватии, Кипра и Мальты.
А так посмотрим! По крайней мере вызвал реально на данный момент сильнейших!