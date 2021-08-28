Дасаев рассказал, кто должен стать капитаном сборной России

Легендарный голкипер сборной СССР и московского «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением о том, кто должен быть капитаном сборной России в сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022. Напомним, что в национальную команду не был вызван форвард Артём Дзюба, который носил капитанскую повязку.

В интервью Sport24 Дасаев заявил, что капитаном должен стать защитник Георгий Джикия. Ветеран отметил бойцовский качества игрока «Спартака» и с уверенностью заявил, что Георгий способен повести за собой партнеров.

Сборная России сыграет три матча отборочного цикла чемпионата мира в первой декаде сентября. Противостоять команде Валерия Карпина будут Хорватия, Кипр и Мальта.