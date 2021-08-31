Губерниев оценил шансы сборной России в матче с Хорватией

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы сборной России в грядущем противостоянии с национальной командой Хорватии в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2022.

«60 на 40 в пользу хорватов. Надеюсь, наша сборная не проиграет, мы должны навязать борьбу. Нужно показывать результат», - передает слова комментатора «Спорт-экспресс».

Сборная России примет команду Хорватии в Москве на стадионе «Лужники». Встреча состоится в среду, 1 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Далее подопечным Валерия Карпина предстоят игры против Кипра и Мальты.

После трех туров Россия занимает второе место в группе Н, набрав шесть баллов.