Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 165 Комментарии
Чемпионат мира 2022

​Карпин: Не буду принимать никаких решений по вратарям сборной России

12 Августа 2021 • 15:31 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
1000 рублей бесплатная ставка

В ходе масштабного интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос по поводу вратаря Игоря Акинфеева и вратарской позиции в команде в целом. 

Стоит напомнить, что Игорь Акинфеев не играет за сборную России уже три года. Вратарь решил завершить международную карьеру после чемпионата мира.

«Вопрос об Акинфееве нужно задавать не Карпину. Я полностью доверяю Виталию Кафанову [тренер вратарей сборной]. Это непререкаемый авторитет и лучший тренер вратарей в нашей стране. Все ответы на вопросы по поводу вратарей вы можете получить только у него. Я не разбираюсь в вопросе вратарей лучше него», - рассказал Карпин.

Главный тренер сборной России добавил, что Виталий Кафанов будет выбирать вратарей для сборной и принимать решения по поводу того, кто из вратарей будет выходить в стартовом составе.

«Если Кафанов попросит меня позвонить Акинфееву, то я скажу: «Нет проблем. Я наберу, а ты поговори с ним». Вратари будут работать с тренером по вратарям», - отметил Карпин.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Игорь Акинфеев Виталий Кафанов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Августа
15:31 · Чемпионат мира 2022
​Карпин: Не буду принимать никаких решений по вратарям сборной России
15:02 · Чемпионат мира 2022
Кавазашвили: «Караваеву ещё играть и играть, чтобы стать как Фернандес»
14:37 · Чемпионат мира 2022
Мостовой выступил против натурализации Жиго 2
14:21 · Чемпионат мира 2022
​Карпин: «Кто вам сказал, что я не смогу?» 1
14:14 · Россия. Премьер-лига
​Карпин оценил возможность выступлений Жиго за сборную России
11 Августа
19:27 · Россия. Премьер-лига
​Карпин отреагировал на перенос шестого тура РПЛ
16:23 · Чемпионат мира 2022
Защитник «МЮ» Линделоф стал капитаном сборной Швеции
14:28 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Не удивлюсь отсутствию Дзюбы в сборной»
09:43 · Чемпионат мира 2022
Флик: «Цель сборной Германии - вернуться на вершину мирового футбола»
10 Августа
22:42 · Чемпионат мира 2022
Малафеев: Дзюба и Соболев не показывают игру уровня сборной 2
21:16 · Чемпионат мира 2022
Карпин прокомментировал встречу с Дзюбой 2
17:49 · Россия. Премьер-лига
Карпин приехал на встречу со сборниками «Зенита»
09 Августа
12:13 · Чемпионат мира 2022
Экс-наставник «Спартака» Якин возглавил сборную Швейцарии официально
09:27 · Чемпионат мира 2022
Фабьянски ушёл из сборной Польши
08 Августа
23:51 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, сыграет ли Фернандес на чемпионате мира
Все новости
Рекомендуем
 