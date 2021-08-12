​Карпин: Не буду принимать никаких решений по вратарям сборной России

В ходе масштабного интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос по поводу вратаря Игоря Акинфеева и вратарской позиции в команде в целом.

Стоит напомнить, что Игорь Акинфеев не играет за сборную России уже три года. Вратарь решил завершить международную карьеру после чемпионата мира.

«Вопрос об Акинфееве нужно задавать не Карпину. Я полностью доверяю Виталию Кафанову [тренер вратарей сборной]. Это непререкаемый авторитет и лучший тренер вратарей в нашей стране. Все ответы на вопросы по поводу вратарей вы можете получить только у него. Я не разбираюсь в вопросе вратарей лучше него», - рассказал Карпин.

Главный тренер сборной России добавил, что Виталий Кафанов будет выбирать вратарей для сборной и принимать решения по поводу того, кто из вратарей будет выходить в стартовом составе.

«Если Кафанов попросит меня позвонить Акинфееву, то я скажу: «Нет проблем. Я наберу, а ты поговори с ним». Вратари будут работать с тренером по вратарям», - отметил Карпин.