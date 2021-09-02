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Чемпионат мира 2022

​Джикия признан лучшим игроком матча с Хорватией

02 Сентября 2021 • 00:34 Комментировать
РОССИЯ
0:0
Хорватия
окончен

В первом матче с Валерием Карпиным на тренерской скамейке сборная России сыграла вничью с Хорватией – 0:0. Лучшим игроком матча болельщики и эксперты признали защитника Георгия Джикию. Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды.

Напомним, что Георгий Джикия проводил игру с капитанской повязкой. После завершения поединка он собрал всю команду, чтобы игроки поблагодарили зрителей в «Лужниках» за поддержку.

Следующим соперником сборной России в отборе на чемпионат мира будет команда Кипра. Выездная для команды Валерия Карпина игра состоится в ближайшую субботу, 4 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Георгий Джикия
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окончен РОССИЯ 0:0 Хорватия 3.1 3.15 2.6
окончен Латвия 3:1 Гибралтар 1.2 6.15 17.5
окончен Словения 1:1 Словакия 2.15 3.1 3.8
окончен Люксембург 2:1 Азербайджан 2.15 3.15 3.7
окончен Мальта 3:0 Кипр 3.5 3.1 2.25
окончен Португалия 2:1 Ирландия 1.17 7.3 16.5
окончен Франция 1:1 Босния и Герцеговина 1.16 7.7 17
окончен Фарерские острова 0:4 Израиль 7.4 4.25 1.47
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