​Джикия признан лучшим игроком матча с Хорватией

В первом матче с Валерием Карпиным на тренерской скамейке сборная России сыграла вничью с Хорватией – 0:0. Лучшим игроком матча болельщики и эксперты признали защитника Георгия Джикию. Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды.

Напомним, что Георгий Джикия проводил игру с капитанской повязкой. После завершения поединка он собрал всю команду, чтобы игроки поблагодарили зрителей в «Лужниках» за поддержку.

Следующим соперником сборной России в отборе на чемпионат мира будет команда Кипра. Выездная для команды Валерия Карпина игра состоится в ближайшую субботу, 4 сентября.