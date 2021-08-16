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Чемпионат мира 2022

​Акинфеева звали в сборную России

16 Августа 2021 • 18:28 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
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Игоря Акинфеева звали в сборную России. Главный тренер команды Валерий Карпин на понедельничной пресс-конференции рассказал, что Виталий Кафанов, отвечающий за подготовку вратарей, связывался с Акинфеевым.

«Игорь отказался. Ему нужно восстанавливаться, проводить время с семьёй. Это нормально», - рассказал Карпин представителям СМИ.

Игорь Акинфеев прекратил выступления за сборную после домашнего чемпионата мира. 

Напомним, что в понедельник был объявлен расширенный состав сборной России. Ближайшую игру команда Валерия Карпина проведёт в первый день осени. Команда Валерия Карпина в Москве будет принимать Хорватию в рамках отбора на следующий чемпионат мира.


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Игорь Акинфеев Виталий Кафанов
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