Игоря Акинфеева звали в сборную России. Главный тренер команды Валерий Карпин на понедельничной пресс-конференции рассказал, что Виталий Кафанов, отвечающий за подготовку вратарей, связывался с Акинфеевым.

«Игорь отказался. Ему нужно восстанавливаться, проводить время с семьёй. Это нормально», - рассказал Карпин представителям СМИ.

Игорь Акинфеев прекратил выступления за сборную после домашнего чемпионата мира.

Напомним, что в понедельник был объявлен расширенный состав сборной России. Ближайшую игру команда Валерия Карпина проведёт в первый день осени. Команда Валерия Карпина в Москве будет принимать Хорватию в рамках отбора на следующий чемпионат мира.