Агент Николсона: «Шамар сделает для чемпионства «Спартака» всё, что в его силах»

В матче 11-го тура чемпионата России нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон помог своей команде одержать волевую победу над «Пари НН» со счетом 2:1. После встречи агент ямайского футболиста Ненад Портега заявил, что его клиент намерен помочь «красно-белым» выиграть золотые медали.

«Дайте «Спартаку» стать чемпионом - в таком случае все будет хорошо. Шамар - лев! Сделает для чемпионства все, что в его силах», - передает слова Портеги «Чемпионат».

На счету Николсона один гол в восьми матчах нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Спартак» с 22 набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера на семь баллов.