«Спартак» увеличит бюджет для зимней трансферной кампании

Руководство «Спартака» планирует усилить состав этой зимой. Это подтверждается заявлением председателя совета директоров клуба Александра Матыцына.

По его словам, текущий бюджет не позволяет выполнять ряд стратегически важных задач, что вынуждает увеличить финансирование «красно-белых». «С приходом нового спортивного директора мы надеемся максимально быстро получить краткосрочную и долгосрочную стратегии по усилению команды», – заявил функционер изданию ТАСС. По словам Матыцына, новый бюджет будет утверждён уже в октябре.

Напомним, что сегодня штаб «Спартака» официально пополнил Пол Эшуорт, который будет находиться в должности спортивного директора.

Прошедшим летом в состав «красно-белых» пришли Миха Мевля, Антон Зиньковский, Мацей Рыбус и Кейта Бальде, отстранённый до декабря за нарушение правил соблюдения допинг-контроля.

После десяти туров «Спартак» занимает пятую строчку в таблице Российской премьер-лиги с 19 очками.