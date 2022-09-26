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Денисов — о своём канале: «На футбольном поле я обычно закрываю Клаудиньо, но в этот раз для разнообразия решил что-то открыть»

26 Сентября 2022 • 11:09 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Защитник «Спартака» Даниил Денисов завёл телеграм-канал, где в шутливой форме представил себя подписчикам.

«Всем привет! Я футболист «Спартака» и молодёжной сборной России Даниил Денисов. На футбольном поле я обычно закрываю Клаудиньо, но в этот раз для разнообразия решил что-то открыть», — написал Денисов.

В текущем сезоне 19-летний Денисов провёл за «красно-белых» 13 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.

После 10 туров «Спартак» расположился на пятом месте в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своём активе. Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 2 октября против «Пари НН». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Клаудиньо Даниил Денисов
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