Денисов — о своём канале: «На футбольном поле я обычно закрываю Клаудиньо, но в этот раз для разнообразия решил что-то открыть»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов завёл телеграм-канал, где в шутливой форме представил себя подписчикам.

«Всем привет! Я футболист «Спартака» и молодёжной сборной России Даниил Денисов. На футбольном поле я обычно закрываю Клаудиньо, но в этот раз для разнообразия решил что-то открыть», — написал Денисов.

В текущем сезоне 19-летний Денисов провёл за «красно-белых» 13 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.

После 10 туров «Спартак» расположился на пятом месте в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своём активе. Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 2 октября против «Пари НН». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.