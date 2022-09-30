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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Таски заявил, какая цель должна быть у «Спартака» в РПЛ

30 Сентября 2022 • 19:48 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Бывший футболист «Спартака» Сердар Таски оценил шансы «красно-белых» в борьбе за чемпионство РПЛ.

«Матчей в сезоне много, так что у «Спартака» еще есть шансы побороться за первые места в таблице», — приводит слова Таски «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок заявил, что только в конце сезона можно будет понять, каким он был для клуба. Целью «красно-белых» всегда должна быть победа в чемпионате страны, но это будет трудно, потому что «сине-бело-голубые» демонстрируют хорошие результаты в РПЛ, добавил Таски.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков после десяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сердар Таски
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