Таски заявил, какая цель должна быть у «Спартака» в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Сердар Таски оценил шансы «красно-белых» в борьбе за чемпионство РПЛ.

«Матчей в сезоне много, так что у «Спартака» еще есть шансы побороться за первые места в таблице», — приводит слова Таски «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок заявил, что только в конце сезона можно будет понять, каким он был для клуба. Целью «красно-белых» всегда должна быть победа в чемпионате страны, но это будет трудно, потому что «сине-бело-голубые» демонстрируют хорошие результаты в РПЛ, добавил Таски.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков после десяти туров.