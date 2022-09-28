Ненад Портега, агент нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заверил, что его клиент успеет вернуться к матчу «красно-белых» против «Нижнего Новгорода»

«Успеет ли Шамар прибыть в Россию к матчу против Нижнего Новгорода? Конечно. Вчера он сыграл против сборной Аргентины, всё прошло хорошо, никаких повреждений. Не позднее конца сегодняшнего дня он уже должен прибыть в Россию обратно. Никаких проблем с логистикой нет», – заявил агент.

Напомним, Николсона летом связывали с уходом из «Спартака», но нападающий в итоге остался.