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Маслов: «Уважаю Зарему»

01 Октября 2022 • 10:37 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о Зареме Салиховой, супруге бывшего президента московского клуба Леонида Федуна.

Футболист признался, что уважает Салихову, несмотря на то, что близко с ней никогда не общался.

«Виделся с ней на командных мероприятиях, здоровался, спрашивал, как у неё дела — не более. Не слежу за её высказываниями, но уважаю Зарему», — цитирует Маслова «РБ Спорт».

Также 22-летний футболист отметил, что Федун продолжает переживать за команду, поэтому необходимости прощаться с экс-президентом не было никакой.

Напомним, Федун покинул «Спартак» 22 августа, продав свою долю акций московского клуба компании «Лукойл». «Красно-белыми» предприниматель руководил с 2004 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Павел Маслов Зарема Салихова
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