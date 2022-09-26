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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин высказался о назначении Эшуорта в «Спартак»

26 Сентября 2022 • 20:46 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Тренер-консультант женской сборной России Сергей Балахнин отреагировал на назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

«Нормальный человек, нормальный специалист. Работал и в английских клубах, и в Африке в академии работал. Знает африканский футбол, хорошо знаком с европейским. Специалист, который в теме», — цитирует слова Балахнина «Чемпионат».

Эксперт заявил, что трудно оценить такое назначение, потому что это «Спартак», вопросы и критики будут всегда.  

«Красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков после пяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Балахнин Пол Эшуорт
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