Балахнин высказался о назначении Эшуорта в «Спартак»

Тренер-консультант женской сборной России Сергей Балахнин отреагировал на назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

«Нормальный человек, нормальный специалист. Работал и в английских клубах, и в Африке в академии работал. Знает африканский футбол, хорошо знаком с европейским. Специалист, который в теме», — цитирует слова Балахнина «Чемпионат».

Эксперт заявил, что трудно оценить такое назначение, потому что это «Спартак», вопросы и критики будут всегда.

«Красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков после пяти туров.