Каррера считает «Спартак» фаворитом в матче с «Пари НН»

Бывший наставник «Спартака» высказался в преддверии матча «Пари НН» против «красно-белых» в рамках 11-го тура РПЛ.

«Спартак» будет фаворитом в этой встрече. Команда должна забыть о победе над «Зенитом» и выйти на поле с той же решимостью, что и два дня назад», — цитирует слова Карреры «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Спартак» разгромил «Зенит» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 3:0, а нижегородский клуб уступил «Краснодару» (0:2).

Встреча между «Пари НН» и «красно-белыми» состоится завтра, 2 октября, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.