Радослав Ковач: «Чехи могут спокойно играть в РПЛ»

Бывший футболист столичного «Спартака» Радослав Ковач высказался о возможном присутствии чешских игроков в Российской премьер-лиге.

«На мой взгляд, чехи, конечно, могут приехать в Россию и играть в РПЛ. Почему нет? Уже много раз говорил, что мне надоело, что спорт стал политизирован», – заявил бывший полузащитник «красно-белых» в интервью Sport24. По словам Ковача, он вернулся бы в Россию в статусе футболиста, поскольку от страны у него остались исключительно тёплые воспоминания о тех четырёх годах, что игрок провёл в «Спартаке».

Напомним, что в футболке столичного клуба Радослав выступал с 2005 по 2009 год, взяв три серебра Российской премьер-лиги.

