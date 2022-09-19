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Журналист Ширу: «Не думаю, что в дисквалификации Кейта стоит винить «Кальяри» эксклюзив

 
19 Сентября 2022 • 13:46 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Журналист из Сардинии Лоренцо Ширу в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал дисквалификацию нападающего «Спартака» Кейта Бальде, который в прошлом сезоне выступал за «Кальяри».

«Да, на днях мы узнали о том, что Кейта дисквалифицирован за нарушение антидопингового протокола. Эта санкция действует во всём мире, так что он нигде не может выступать прямо сейчас. Если честно, я не думаю, что «Кальяри» стоит в чём-то винить. Бальде покинул клуб, воспользовавшись пунктом в контракте, позволяющим сделать это из-за вылета команды в Серию Б и больше не имеет к «Кальяри» никакого отношения. Клубы, которые хотели пригласить Кейта общались с его представителями и могли вообще не наводить справки у «Кальяри». Насколько я знаю, у него особо и не было вариантов в Италии, были разговоры о возвращении в «Сампдорию», но это так и осталось слухами. Может быть этот инцидент сказался».

Есть ли шанс, что апелляция будет принята во внимание и срок дисквалификации сократится?

«Сложно сказать, для этого нужны какие-то основания, я не знаю, что конкретно было в том случае. Мне кажется, что все останется в силе. Дело совсем не в том, что Кейта сейчас играет в России, просто в Италии очень серьезно относятся к такому, куда серьезнее, чем во многих странах. Нужны очень веские основания, чтобы дисквалификация была отменена».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кейта Бальде
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