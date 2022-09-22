Камоцци заявил, кто должен стать спортивным директором «Спартака»

Футбольный агент Франко Камоцци высказался о возможном назначении Артёма Реброва на пост спортивного директора «Спартака».

«Я убежден, что спортивным директором «Спартака» лучше назначить российского специалиста, который хорошо знает внутренний рынок. Ребров? Да, это отличный вариант», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Агент отметил, что Ребров очень любит «Спартак» и давно находится в команде, ему должны дать шанс стать спортивным директором клуба, это будет правильное решение.

Напомним, на данный момент 38-летний Ребров занимает пост технического координатора «красно-белых».