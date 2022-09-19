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Спортивный юрист Паринини: «Не верю, что дисквалификацию Кейта отменят, но она может быть сокращена до месяца» эксклюзив

 
19 Сентября 2022 • 15:22 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Спортивный юрист из Кальяри Филиппо Паранини в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы на то, что дисквалификация нападающего «Спартака» Кейта Бальде будет отменена. Напомним, сенегальцу запрещено выходить на поле в ближайшие три месяца.

«Это достаточно редкая история для Италии. Обычно все протоколы соблюдаются неукоснительно, игроки и руководство прекрасно знают, что может последовать в случае нарушения. Как я понимаю, в тот день состоялась роковая случайность. Инспектор на какой-то время потерял Бальде из-за того, что главный тренер ругался на команду после поражения. Непонятно, почему Кейта сразу не отправился на тест. Возможно, тренер настоял на том, чтобы и он присутствовал в раздевалке. Про эту историю все забыли, и тут она всплыла. Очень странно».

Есть ли шанс, что апелляция будет принята?

«Юристам придётся хорошо постараться и доказать, что Кейта совершенно не виноват. Может оказаться так, что инспектор допустил ошибку и вовремя не сопроводил Кейта на процедуру. Может быть, получится доказать, что вина лежит на главном тренере. В то, что дисквалификация будет отменена совсем я не верю, но она может быть сокращена до месяца. В том числе и потому что разбирательство шло слишком долго. Напоминаю, это случилось 3 апреля, а сейчас уже сентябрь. Непонятно, почему всё не могло решиться раньше. Обжалование решения обосновано и может привести к положительному исходу».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кейта Бальде
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