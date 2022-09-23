Галактионов: Пока с РФС диалога о новом контракте не было

Наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказался о возможном продлении контракта с национальной командой.

«Пока с РФС такого диалога не было. На сегодняшний день есть решение о совмещении работы в клубе. Что будет дальше — посмотрим», — приводит слова Галактионова официальный сайт РФС.

Тренер добавил, что в ближайшее время будет принято совместное решение о будущем.

Напомним, что Галактионов также является главным тренером «Пари НН». В текущем сезоне Российской премьер-лиги его команда занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 12 очков после десяти туров.