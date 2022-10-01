Джикия: «Соболев проводит потрясающее время»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал игру нападающего «красно-белых» Александра Соболева.

«Александр проводит потрясающее время. Пусть не расслабляется и дальше работает. Что с ним происходит? Слушает старших товарищей», — цитирует слова Джикии «РБ Спорт».

Защитник заявил, что Соболев играет агрессивно, это приносит свои плоды, поэтому пусть продолжает, менять его никто не собирается.

В текущем сезоне 25-летний форвард забил 6 мячей и записал в свой актив 4 результативные передачи в 14 матчах во всех турнирах.

«Спартак» занимает 5-е место в РПЛ, набрав 19 очков после десяти туров.