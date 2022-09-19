Кавазашвили считает, что Соболеву нужно поговорить с психологом

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поведение нападающего «красно-белых» Александра Соболева.

«Соболев прибавляет, но психологам и руководителям «Спартака» надо с ним серьезно поговорить. Он бесконечно оспаривает любое решение, прикосновение с ним», — цитирует слова Кавазашвили Rusfootball.

Эксперт заявил, что Соболев сразу начинает лезть в драку, за такое поведение клуб должен штрафовать своих игроков.

В текущем сезоне 25-летний форвард принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей, сделал четыре голевые передачи и получил четыре желтые карточки.