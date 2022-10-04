Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги 11-го тура РПЛ.

- «Локомотив» уступил аутсайдеру «Уралу», 2:4, и опустился в зону стыков. Все так безнадежно?

- В этой игре да, было безнадежно. Команда не показала устойчивости при игре в обороне. Допускались ошибки, игроки пренебрегали элементарными законами командной игры в обороне. Этим пользовались уральские футболисты. «Урал» пересмотрел свое отношение к игре в обороне, и когда оставались какие-то минуты, гости позволили «Локомотиву» забить два мяча. Для хозяев это немного скрасило игру. А так, «железнодорожники» выглядели беззубо. Отмечу вратаря Худякова, который всячески старался исправить ошибки, допускаемые защитниками.

- «Динамо» снова проиграло. На этот раз «Ахмату». Что не получается у Йокановича?

- В Грозном всегда сложно играть. Там местная команда выступает очень ответственно и практически никогда не допускает расхлябанности. Дома «Ахмат» очень собран и делает все возможное, чтобы подсластить жизнь болельщикам, которые рьяно их поддерживают. А у «Динамо» не хватает скорости. Вроде бы команда делает все правильно, просматривается игровая структура, но все это легко локализуется, потому что нет неожиданности, которая придает скорость исполнения и мышления. Надо опережать соперника, а этого не происходит.

- «Динамо» проиграло четыре из пяти последних матчей. Нужна ли отставка Йокановича?

- Мне бы не хотелось увольнения этого тренера.

- Почему?

- Потому что все эти изменения носят непродуманный характер. Это все идет от эмоций. Поэтому люди, которые приходят на место ушедших, никак не изменяют ситуацию. Изменения должны происходить, когда есть время на исправление. Плюс кандидатуры должны быть продуманные и понятные. Тогда это будет профессиональный подход к изменениям. Остальное – это игра в угоду руководства или болельщиков.

- «Пари НН» в матче со «Спартаком» первым забил, но не смог набрать очки. «Спартак» сейчас неудержим?

- «Спартак» демонстрирует понятную игру, интригующую, которая легко смотрится. Есть хорошая скорость. И пока все получается. «Красно-белые» играют с интересом, проявляя при этом хорошую физическую готовность. У них хватает скорости и желания играть в футбол. У ребят много положительных эмоций, когда они выходят на поле. При этом надо отметить дисциплинированную игру и тактическую выучку при обороне, и при переходе от обороны в атаку. Они хорошо в матче с «Пари НН» создавали плотность в своих оборонительных порядках. С этим построением «Спартак» долго владел инициативой, но не мог забить. Пришлось затратить много энергии. Но соперник все же потерял концентрацию, чем и воспользовались гости. Они заставляли нижегородцев ошибаться, играть без мяча больше, чем с мячом.

- «Спартак» сможет бороться за титул?

- Есть группа команд, которой надо бороться. Нельзя отказываться от борьбы. «Зенит» сам себе создаст конкуренцию. Он может проиграть только сам себе.

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- «Зенит» выиграл у «Ростова», хотя все ожидали, что будет более упорная борьба. Почему ее не получилось?

- Мне понравилась игра ростовчан. Уверенная, стабильная, понятная. Вместе с командой футболисты растут. Они не выглядели мальчиками для битья, и длительное время успешно противостояли сопернику. Но «Зенит» стоит особняком. «Ростову» не удалось добиться даже ничьей, но я бы записал этот матч гостям в актив. Южане показали, как следует играть, если команда хочет двигаться вперед.

- «Оренбург» выиграл у «Сочи». Этот результат удивил?

- Нобоа дает направление игровым действиям команды. Я не ожидал, что все сложится так. Это переоценка своих возможностей и недооценка того, что может показать «Оренбург». Хозяева продемонстрировали, что при должном отношении к сопернику, случаются такие казусы. За них и поплатились сочинские футболисты.

Елена Григорьевская