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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маслов рассказал, чем Абаскаль отличается от других тренеров

01 Октября 2022 • 10:06 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о главном тренере московской команды Гильермо Абаскале, который возглавил «красно-белых» минувшим летом.

Футболист отметил, что 33-летний специалист является настоящим фанатом своего дела, который ставит в «Спартаке» интересный футбол.

«Интересный человек, чувствуется, что человек новой формации. Он ставит хороший, интересный футбол. Приятно работать с фанатом своего дела», — приводит слова Маслова «РБ Спорт»

Также 22-летний защитник отметил, что от других тренеров Абаскаль отличается молодостью, задором и другим видением футбола.

После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» набрал 19 очков, расположившись на пятой строчке турнирной таблицы. Свой следующий матч подопечные Абаскаля проведут завтра, 2 октября, против «Пари НН». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.    

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов Гильермо Абаскаль
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