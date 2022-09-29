Майга считает, что «Пари НН» показал достойную игру против «Краснодара»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга прокомментировал поражение нижегородской команды в матче группового этапа Фонбет Кубка России от «Краснодара» (0:2).

Майга признался, что очень раздосадован результатом, так как его команда пропустила два мяча в самой концовке встречи.

«Очень обидно пропускать на последних минутах и отдавать игру. Мы старались ни в чём не уступать «Краснодару», достойно играли до 85 минуты матча. Играли хорошо, но упустили результат. Конечно, расстроены, но будем брать реванш дома», — цитирует Майгу пресс-служба «Пари НН».

После трёх проведённых матчей нижегородцы занимают второе место в турнирной таблице группы А, имея в своём активе пять набранных очков. Свой следующий матч в рамках текущего розыгрыша Фонбет Кубка России «Пари НН» проведёт 19 октября так же против «Краснодара».