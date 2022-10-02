Литвинов: «Зарема была близка к «Спартаку», смотрела все игры»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о роли в жизни клуба Заремы Салиховой, жены экс-владельца «красно-белых» Леонида Федуна.

«Близкого общения у нас не было. Зачастую, многих высказываний Заремы не слышал. Зарема была близка к нам и всегда смотрела все игры», - цитирует футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что в августе у «Спартака» сменился владелец. Вместо Леонида Федуна руководить клубом будет «Лукойл».

Сегодня, 2 октября, «народная команда» проведет очередной поединок в рамках Российской премьер-лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля на выезде встретятся с «Пари НН».