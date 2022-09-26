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Руководство «Спартака» готово выделить не менее 20 миллионов евро на зимнюю трансферную кампанию

26 Сентября 2022 • 13:30 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Новое руководство «Спартака» подготовилось к приходу Пола Эшуорта на пост спортивного директора клуба, утвердив бюджет для зимней трансферной кампании.

Сообщается, что новое руководство готово выделить не менее 20 миллионов евро для проведения трансферов. Ранее информацию об увеличении финансирования «красно-белых» дал председатель совета директоров Александр Матыцын.

Напомним, что летом у «Спартака» не было возможности проводить серьёзное усиление состава, однако московский клуб пополнили Антон Зиньковский, Миха Мевля, Мацей Рыбус и Бальде Кейта, дисквалифицированный до декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Пол Эшуорт Александр Матыцын
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ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
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