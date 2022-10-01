«Спартак» отправился в Нижний Новгород на матч одиннадцатого тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба, опубликовав несколько фотографий в «Телеграме».

В воскресенье, 2 октября, «Спартак» проведёт гостевой поединок против «Пари НН». На игру команда Гильермо Абаскаля отправилась в отличном расположении духа – в четверг «красно-белые» разгромили «Зенит» в третьем туре группового этапа Фонбет Кубка России.

Отметим, что после десяти сыгранных туров «Спартак» располагался на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.