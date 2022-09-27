Тихонов раскритиковал назначение Эшуорта в «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора московского клуба.

Тихонов рассказал, что во времена работы англичанина в «Астане», казахстанский клуб чуть ли не судился с Эшуортом из-за рабочих моментов.

«Вчера мне голосовое сообщение прислал футболист, играющий в «Астане». Он сказал: «Что это такое? Вы кого берёте? «Спартак» — большой клуб. Вы во Вторую лигу опуститесь с этим человеком». Думаю, надо было поговорить с большими людьми, которые занимаются футболом в Казахстане», — сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч!».

Напомним, «Спартак» официально объявил о назначении Эшуорта 26 сентября. Ранее, помимо «Астаны», Эшуорт также работал в «Ростове», где исполнял обязанности главного тренера команды.